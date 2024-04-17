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общество

Об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка рассказали в Новосибирске

Фото: ТУАД

Из-за паводка в Новосибирской области возможно возникновение сибирской язвы.

Как сообщает портал Atas.Info, ссылаясь на управление ветеринарии Новосибирской области, возникший этой весной паводок несет угрозу распространения болезней как среди животных, так и среди людей.

Сейчас в регионе зарегистрировано 460 скотомогильников и 9 сибиреязвенных захоронений.

“Ущерб будет нанесен не только здоровью животных, но и экономике хозяйствующих субъектов, в которых будет зарегистрирован очаг инфекционного заболевания”, — прокомментировали в управлении.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирской области между селами в паводок смыло дорогу.

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Валерия Митрохина
Журналист

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