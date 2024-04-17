Об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка рассказали в Новосибирске

Из-за паводка в Новосибирской области возможно возникновение сибирской язвы.

Как сообщает портал Atas.Info, ссылаясь на управление ветеринарии Новосибирской области, возникший этой весной паводок несет угрозу распространения болезней как среди животных, так и среди людей.

Сейчас в регионе зарегистрировано 460 скотомогильников и 9 сибиреязвенных захоронений.

“Ущерб будет нанесен не только здоровью животных, но и экономике хозяйствующих субъектов, в которых будет зарегистрирован очаг инфекционного заболевания”, — прокомментировали в управлении.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирской области между селами в паводок смыло дорогу.