Покупатели новостроек чаще заключают ипотечные сделки дистанционно

По данным ВТБ, Краснодарский край, Москва и Московская область лидируют по числу цифровых сделок с недвижимостью. При этом Кубань демонстрирует рекордные результаты: по итогам первого квартала в регионе более 80% заемщиков получили ипотеку дистанционно. Такие данные в ходе Всероссийского жилищного конгресса в Сочи представила руководитель направления управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Полина Королева.

Краснодарский край с большим отрывом лидирует среди других российских регионов по доле цифровой ипотеки. По итогам января-марта 2024 года 81% сделок с недвижимостью здесь прошли дистанционно. Для сравнения, в Москве, которая также вошла в ТОП, этот показатель составил 71%, в Подмосковье — 58%, а в Тюменской области – 55,5%. Рекордные показатели Краснодарского края обусловлены высокой долей межрегиональных сделок, когда клиент приобретает недвижимость в регионе из другого города. В большинстве таких случаев (93%) клиенты приобретают строящееся жилье у партнеров, которые активно развивают дистанционный формат продаж.

«При высоком темпе жизни спрос на дистанционные сделки с недвижимостью стабильно растет. По итогам первого квартала почти каждый третий жилищный кредит наши клиенты получили дистанционно. Чаще всего удаленно заемщики покупают новостройки: в январе-марте на первичном рынке онлайн мы провели 42% сделок. С учетом особенностей купли-продажи «вторички» доля цифровой ипотеки в этом сегменте значительно ниже, тем не менее, мы фиксируем и ее рост. За год в структуре выдач она выросла в шесть раз и по итогам марта превысила 11%», – отметила Полина Королева.

Она добавила, что в рамках новой стратегии до 2026 года банк стремится сделать свои ипотечные продукты доступными для более широкого круга клиентов.

«Мы работаем над тем, чтобы сделать ипотеку доступной во всех городах, где есть наш банк. Это позволит клиентам, которые хотят провести сделку в офисе, не тратить время и деньги на поездку в другой регион», — сказала Полина Королева.

Сегодня 65% заявок на кредиты клиенты подают через партнеров – агентства недвижимости и застройщиков. Учитывая востребованность этого канала, банк планирует модернизировать работу с партнерами.