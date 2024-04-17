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общество

После отравления 15 человек закрыли доставку «Лососнем» в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области закрыли доставку роллов.

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области, Роспотребнадзор устроил проверку доставки роллов «Лососнем», после того как у 15 человек была выявлена острая кишечная инфекция.

По результатам проверки в компании были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Сейчас на предпринимателя Светлану Шевелеву был составлен административный протокол по статье о нарушении требований санитарного законодательства в сфере организации питания.

Напомним, что жительнице Новосибирска доставили роллы с тараканами.

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Валерия Митрохина
Журналист

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