После отравления 15 человек закрыли доставку «Лососнем» в Новосибирской области

В Новосибирской области закрыли доставку роллов.

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области, Роспотребнадзор устроил проверку доставки роллов «Лососнем», после того как у 15 человек была выявлена острая кишечная инфекция.

По результатам проверки в компании были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Сейчас на предпринимателя Светлану Шевелеву был составлен административный протокол по статье о нарушении требований санитарного законодательства в сфере организации питания.

Напомним, что жительнице Новосибирска доставили роллы с тараканами.