Появился список новосибирских дач, которые стоят меньше 700 тысяч рублей

Стали известны дачи в Новосибирске дешевле 700 тысяч рублей.

За последние два года дачи вокруг Новосибирска выросли в цене. Теперь небольшой участок со старой постройкой недалеко от города сложно найти дешевле 600 тысяч рублей.

Так, например, кирпичный дом в районе села Ярское продают за 700 тысяч рублей. Его площадь составляет 50 квадратных метров, а участок — 5,7 соток. На территории есть забор, теплица, парковочное место и туалет.

Также в Новолуговском сельсовете в СНТ «Мелиоратор» выставили на продажу дом площадью 12,25 соток. За него тоже просят 700 тысяч рублей. При этом на территории расположена баня, летний домик, недостроенный кирпичный дом и бассейн.

В районе ОбьГЭС можно купить дачу с двухэтажным домом в 40 квадратных метров на участке 3,2 сотки за 700 тысяч рублей.

За 700 тысяч рублей можно купить дом в 12 квадратных метров на участке в три сотки в Кировском районе Новосибирска. Постройка располагается недалеко от улицы Петухова. На участке есть летний душ, туалет и бытовка.

В СНТ «Дубрава» предлагают приобрести участок с двухэтажным деревянным домом. Стоимость — 650 тысяч рублей. При этом кажется, что дом — это сплошная крыша.

Также в СНТ «Звезда» продается двухэтажный дом из бруса с участком в 7 соток за 600 тысяч рублей.

За 500 тысяч рублей можно приобрести участок в 4,7 соток с щитовым домом в Октябрьском районе города. Площадь дома — 12 квадратных метров.