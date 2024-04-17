Прислушаться к советам робота-советника готовы 45% жителей Сибири

Доверить инвестиционные решения цифровому помощнику готовы 19% сибиряков 83% россиян считают, что инвестиционные сервисы помогают получить доход, следует из исследования, проведенного брокером «ВТБ Мои Инвестиции» к конференции Data Fusion.

Согласно результатам опроса, половина россиян уверены, что цифровые технологии упрощают процесс совершения сделок. В Сибири так считают 53% респондентов, самый высокий показатель на Урале – 60%. Значительная часть сибиряков уверены, что технологии помогают сэкономить время и достичь финансовых целей. При этом не видят смысла использовать цифровые технологии в инвестициях только 6% опрошенных.

Исследование показало, что подавляющее большинство респондентов верят в то, что инвестиционные сервисы помогают получить доход (так ответили 85% респондентов из Сибири, в целом по стране 83%). Из них 18% россиян в этом не сомневаются (больше всего в ЮФО – 23% и в Москве – 21%), а 65% надеются на такую возможность (в Сибири – 70%).

При этом прислушаться к советам цифрового инвестиционного помощника готовы 44% (лидеры – Москва и Московская область, ЦФО, ЮФО, Сибирь). Из них 6% уже инвестируют с помощью робота (больше всего в Москве – 9%, в СФО пока 4%), а 38% собираются подключить услугу (среди сибиряков готовность есть у 41% респондентов). 17% жителей Сибири готовы доверить финансы только человеку, а еще 12% считают правильным полагаться только на себя.

Рассуждая о будущем, треть опрошенных отметили, что хотели бы, чтобы цифровой консультант напоминал о важных событиях рынка (в СФО – 30%). 28% сибиряков готовы «учиться» у робота и хотят, чтобы он стал их наставником в инвестициях (в целом по стране к этому готовы 22% респондентов). При этом 19% жителей СФО рассчитывают, что в будущем цифровой помощник будет принимать все решения за инвестора, что немногим выше, чем в среднем по России (17%).

«Результаты опроса показывают, что доверие к цифровым инвестиционным советникам растет. Все больше людей относятся к ним как к надежным консультантам, которые помогают сформировать портфель, заработать и при этом сэкономить время. Это значит, что совсем скоро число инвесторов, обратившихся за помощью к цифровым технологиям, заметно вырастет. Такую динамику мы уже видим на примере своих клиентов: только с начала года объем портфеля робота-советника вырос на 28%», – отметил инвестиционный консультант брокера Дмитрий Бобровский.

* Опрос проведен брокером «ВТБ Мои Инвестиции» и банком «Открытие» 29 марта-01 апреля 2024 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.