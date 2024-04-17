В Новосибирске пьяная мать избила инспектора ПДН при попытке изъять ребёнка

В Новосибирске женщина накинулась на полицейскую, так как не хотела отдавать ребёнка.

В Новосибирске 32-летняя Кристина Митронь накинулась на инспектора ПДН, которая приехала по заявке дежурной части изъять ребёнка у пьющей женщины.

Как выяснил Сиб.фм, сотрудница отдела полиции «Калининский» УМВД по Новосибирску приехала к Митронь изъять ребёнка, так как женщина пила спиртные напитки и не занималась воспитанием малолетнего.

Сотрудница ПДН потребовала передать ей ребёнка, а также проследовать с ней в отдел для составления протокола по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию), однако Кристине не понравились данные требования и она накинулась на женщину в погонах.

В алкогольном опьянении она нанесла удар в плечо инспектора, а затем дважды толкнула, от чего полицейская ударилась головой об стену. Мать ребёнка на этом не остановилась и стала дальше наносить удары по лицу инспектору.

После происшествия у инспектора ПДН обнаружили внутрикожные кровоизлияния и ссадины на щеке, а набросившую Митронь задержали. На неё возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее мать ребёнка уже привлекалась к уголовной ответственности за ложный донос и за побои.

За избиение полицейской Калининский районный суд назначил ей 1,5 года лишения свободы условно.