RT показал фильм о героях «Крокус Сити Холла»

На RT состоялась премьера документального фильма о тех, кто спасал людей из атакованного террористами «Крокус Сити Холла».

Зрители узнают о врачах, таксистах, волонтерах, сотрудниках концертного зала, чье неравнодушие, бесстрашие и профессионализм спасли жизнь многим людям во время теракта и после него.

Например, 16-летний Александр Журик работал в гардеробе. Услышав выстрелы, он не растерялся и вывел зрителей через служебный выход на улицу. Он — не единственный подросток-сотрудник торгового центра, трудившийся в «Крокусе» в тот злополучный вечер 22 марта.

Подробности о произошедшем и всем, что известно на сегодняшний день, можно узнать из материала Сиб.фм.