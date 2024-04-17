В Кировском районе Новосибирска в массовом ДТП с «Cadillac» пострадали три человека

В Кировском районе Новосибирска произошло массовое ДТП, в котором пострадали три человека.

16 апреля около 12:10 в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с пятью машинами.

По данным ГИБДД, 51-летний водитель Cadillac XT5 двигался по Советскому шоссе со стороны улицы Петухова в сторону Северного проезда и выехал на встречку. Он столкнулся с Mitsubishi, в результате чего машина врезалась в Toyota. Toyota также столкнулась с Nissan. Помимо этого, Cadillac врезался с Toyota Land Cruiser.

В результате массовой аварии пострадали водитель Cadillac, водитель и пассажир Toyota.

Напомним, что в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль врезался в трамвай №14.