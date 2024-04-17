В Новосибирске Асанцев назвал убедительной победу Кудрявцева на выборах мэра

Председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев прокомментировал победу нового мэра.

Вчера в Новосибирске состоялись выборы мэра города, в результате которых победу одержал вице-губернатор Максим Кудрявцев. Из 45 присутствующих депутатов 40 проголосовали за его кандидатуру.

Председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев отметил, что программа Максима Кудрявцева вызвала особый интерес парламентариев, из-за чего за него проголосовало наибольшее количество.

«Это убедительная победа Максима Георгиевича на выборах в Совете депутатов как мэра. Мы обозначили те приоритеты, которые видит депутатский корпус, с точки зрения развития города, и направления, в которых хотелось бы двигаться», — отметил Дмитрий Асанцев.

По его словам, новый мэр готов взаимодействовать со всеми фракциями в Совете депутатов.