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общество

В Новосибирске Асанцев назвал убедительной победу Кудрявцева на выборах мэра

Фото: BFM-Новосибирск

Председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев прокомментировал победу нового мэра.

Вчера в Новосибирске состоялись выборы мэра города, в результате которых победу одержал вице-губернатор Максим Кудрявцев. Из 45 присутствующих депутатов 40 проголосовали за его кандидатуру.

Председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев отметил, что программа Максима Кудрявцева вызвала особый интерес парламентариев, из-за чего за него проголосовало наибольшее количество.

«Это убедительная победа Максима Георгиевича на выборах в Совете депутатов как мэра. Мы обозначили те приоритеты, которые видит депутатский корпус, с точки зрения развития города, и направления, в которых хотелось бы двигаться», — отметил Дмитрий Асанцев.

По его словам, новый мэр готов взаимодействовать со всеми фракциями в Совете депутатов.

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Валерия Митрохина
Журналист

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