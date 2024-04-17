В Новосибирске экс-начальника «Горсвета» отправили под домашний арест до 16 июня

В Новосибирске суд отправил под домашний арест бывшего начальника МКУ «Горсвет».

Центральный районный суд Новосибирска 17 апреля отправил под домашний арест экс-руководителя муниципального казенного учреждения «Горсвет» Константина Анакина. Он будет находиться под арестом до 16 июня 2024 года. Анакина подозревают в мошенничестве с госконтрактами.

Ранее, 16 апреля, его задержали. Вместе с ним был задержан и бывший начальник госбюджетного учреждения области «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» Дмитрий Мальцев. Об этом сообщается в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Было установлено, что в 2017 и 2018 годах муниципальные учреждения, обслуживающие светофоры в городе, заключили контракты на 50 млн рублей с подрядчиками. Но потратили их не по назначению, что нанесло ущерб бюджету города в размере 50 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, что экс-председателя Бердской коллегии адвокатов Зуева осудили за растрату.