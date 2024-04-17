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В Новосибирске нашли пропавшего родственника блогера Яна Топлеса: он погиб

Фото: соцсети

В Новосибирске нашли мертвым пропавшего родственника блогера Яна Топлеса.

В Новосибирске 9 февраля пропал 29-летний Анатолий Евтушенко. В данный момент в группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что он погиб. Мужчина являлся родственником известного блогера Яна Топлеса (Ян Лапотков), который женат на его сестре.

«Найден. Погиб», — написали волонтеры.

Данную информацию подтвердил и сам блогер.

«Толю нашли. Его больше нет. Если бы Толя был жив, он бы обнял каждого, по братски, со свойственной ему доброй улыбкой», — прокомментировал ситуацию Ян Топлес.

Напомним, что в Новосибирской области 10 апреля пропал 16-летний подросток Фанис Насыров.

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Нина Раневская
Журналист

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