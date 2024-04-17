В Новосибирске не хватает психиатров

Новосибирская область заняла третье место списка по количеству обращений в аппарат уполномоченному по правам человека — сибиряки жалуются на нехватку узких специалистов сферы здравоохранения, в частности — психиатров.

Уполномоченная по правам человека в регионе Елена Зерняева отметила, что основные проблемы связаны с обеспечением жильем детей-сирот, созданием доступной среды для инвалидов, расселением авариек и нехваткой кадров в сфере здравоохранения. Самые востребованные специалисты — психиатры.

«Я думаю, что ситуация в Новосибирской области весьма стабильная, грубых нарушений прав граждан не было зафиксировано в прошлом году, и сейчас я их не фиксирую», — сообщила в пресс-центре ТАСС омбудсмен.

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