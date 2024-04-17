В Новосибирске обновили документ на строительство футбольного манежа на улице Авиационной

Власти Новосибирска обновили документ на строительство футбольного манежа на улице Авиационной.

Мэрия Новосибирска предоставила разрешение на строительство футбольного манежа на улице Авиационной. ООО «Альбитофир» получило документ о праве проведения первого этапа работ.

Разрешение действует до 29 сентября 2025 года.

На основании распоряжения губернатора области ООО «Альбитофир» получило земельный участок площадью 11,21 тысячи квадратных метров. Площадь застройки — 850,34 квадратных метров.

Министр физкультуры и спорта региона Сергей Ахапов сообщил, что новый футбольный манеж «будет тот же, что и Soccer Arena».

Напомним, что новосибирский «Локомотив» поборется за 5 место Суперлиги по волейболу.