В Новосибирске оператор связи получил штраф из-за телефонного мошенничества

В Новосибирске оштрафовали оператора мобильной связи из-за телефонного мошенничества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в результате прокурорской проверки в Новосибирске оператора мобильной связи привлекли к административной ответственности.

Было установлено, что один из сотовых операторов пропустил в свою сеть звонки из США с подменными номерами, которые соответствуют российской системе. В результате чего местная жительница лишилась 185 тысяч рублей.

Было возбуждено два административных дела в отношении оператора связи о неисполнении им обязанности по прекращению оказания услуг связи.

Организацию оштрафовали. По факту мошенничества расследуется уголовное дело.

Напомним, что в Новосибирске кладмена отправили в тюрьму на 7 лет.