В Новосибирске задержали гражданина Узбекистана, который в 2007 году убил приятеля

В Новосибирске задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве, которое произошло в 2007 году.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области, в региональный центр доставили гражданина Узбекистана, который около 15 лет назад зарезал приятеля ножом.

По данным ведомства, в мае 2007 года в Первомайском районе Новосибирска в квартире обнаружили раненого мужчину. Через время он скончался в больнице от полученных травм. Было возбуждено уголовное дело. Фигуранта объявили в федеральный розыск, а предварительное следствие приостановили.

Через 15 лет удалось установить местонахождение подозреваемого. В феврале текущего года он пересек границу в Алтайском крае. После этого его доставили к следователям в Новосибирск.

Выяснилось, что он ударил ножом 45-летнего погибшего в результате конфликта.

В данный момент гражданин Узбекистана арестован.

Напомним, что мужчину из Новосибирской области обвиняют в убийстве знакомого в новогоднюю ночь.