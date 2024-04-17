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общество

В Новосибирской области растет количество пожаров

Фото: Искитимская газета

В городе Искитиме и Искитимском районе Новосибирской области увеличился рост пожаров.

По данным пресс-службы главного управления по делам ГО и ЧС в Новосибирской области, в период с 1 января по 14 апреля текущего года в Искитиме было зарегистрировано 25 пожаров, в результате которых пострадали два местных жителя и один человек погиб.

Однако в Искитимском районе области произошло больше пожаров — там зарегистрировали 53 возгорания, во время которого пострадали два человека и четыре погибли.

Напомним, что губернатор региона Андрей Травников предупредил, что уже с 15 апреля был установлен пожароопасный сезон.

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Валерия Митрохина
Журналист

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