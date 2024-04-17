В Новосибирской области завод стройматериалов повысил эффективность за счет нацпроекта

Новосибирский «Завод строительных материалов 7» за полгода участия в национальном проекте «Производительность труда» значительно улучшил свои показатели.

Согласно отчету предприятия, за это время выработка строительного кирпича в одном из цехов завода выросла на 6 процентов, а время цикла производства сократилось на ту же величину. Наиболее значительным успехом стало снижение объема брака с 5,5 до 1,7 процента.

Директор предприятия Олеся Лехнович отметила, что благодаря участию в нацпроекте и поддержке Регионального центра компетенций они смогли существенно сократить издержки и оптимизировать бизнес-процессы. Это привело к повышению эффективности и качества труда на заводе.

Одной из ключевых мер, которые способствовали улучшению производственных показателей, стало усиление контроля за посторонними включениями в сырьевом цехе. Эксперты РЦК совместно с сотрудниками завода провели диагностику производственной цепочки и выявили причину частых остановок пресса на участке формовки. Благодаря этому были приняты меры по более внимательному контролю за погрузками сырья и устранению простоев оборудования, что в итоге повысило производительность участка.

Кроме того, на заводе внедрили изменения в схему садки кирпича на обжиговой платформе, что стабилизировало процесс обжига. Также были проведены работы по упорядочению системы хранения сырья и инструментов.

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