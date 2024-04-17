Югорчанин попал под уголовку за истязание беременной сожительницы

О действиях обидчика в правоохранительные органы потерпевшая сообщила сама.

В Урае правоохранители возбудили уголовного дело в отношении 40-летнего местного жителя, который на протяжении долгого времени истязал свою беременную сожительницу. Об этом сообщает ugra-news.

О действиях обидчика в правоохранительные органы 42-летняя потерпевшая сообщила самостоятельно. Избиение со стороны мужчины продолжались с июня 2023 года. Используя различные предметы, он причинял беременной женщине физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий.

На мужчину завели уголовное дело, отрицать свою вину он не стал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в Новосибирске мужчина избил 13-летнюю девочку в магазине.