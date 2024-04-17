Задержание стрелка, возвращение пленных военнослужащих, угроза сибирской язвы: главное в Новосибирске за 17 апреля

Самое важное, что произошло в Новосибирской области 17 апреля, Сиб.фм собрал в одном материале.

Сообщения о стрельбе в районе дома № 14 по улице Космической поступили полицейским накануне, 16 апреля. Сегодня подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. Никто в том происшествии не пострадал.

17 апреля стало известно, что в Новосибирскую область за последние три месяца вернули пятерых военнослужащих, попавших в плен в зоне проведения специальной военной операции.

Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима новосибирца, который в прошлом году в селе Новоникольск Усть-Таркского района проник в дом к 84-летней пенсионерке, возглавлявшей сельскую ветеранскую организацию и являвшейся заслуженным учителем РФ. Женщина проснулась и парень убил ее. Он вынес тело во двор, а потом украл из дома имущество.

Из-за паводка в Новосибирской области возможно возникновение сибирской язвы. Угроза распространения болезни есть как среди животных, так и среди людей.

В регионе были задержаны 52-летний и 40-летний мужчины, которые организовали незаконное пребывание в России более 50 иностранных граждан. Новосибирцы подготавливали поддельные бланки постановки на миграционный учет, оформляли фиктивные документы о регистрации и многое другое.