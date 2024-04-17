Заседание суда по делу о взрыве газа на Линейной прошло в Новосибирске

В Новосибирске прошло очередное заседание суда по делу о взрыве газа на Линейной.

В Заельцовском районе Новосибирска состоялось заседание из-за взрыва газа по адресу улица Линейная, 39, где в феврале прошлого года произошел взрыв и погибли 15 человек.

Ранее было известно, что подсудимая Ирина Урбах обратилась к местными жителям дома, заявив о том, что предоставляет услуги по газовому оборудованию и предложила заменить гибкую подводку.

Все работы выполнил второй подсудимый Евгений Кавун. В результате через несколько дней возникла утечка газа и произошел взрыв — 15 человек погибли и 11 пострадали.

В феврале этого года гособвинитель представил иск о взыскании с подсудимых 336 миллионов, которые город потратил на компенсацию пострадавшим. Также в марте муж одной из погибших предъявил иск с требование взыскать с фигурантов: 1 780 000 за утрату имущества, 144 миллиона за недополученный заработок супруги и один миллион рублей на похороны.