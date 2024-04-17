сегодня
17 апреля, 10:58
пробки
5/10
погода
+6.1°C
курсы валют
usd 94.07 | eur 99.93
сегодня
17 апреля, 10:58
пробки
5/10
погода
+6.1°C
курсы валют
usd 94.07 | eur 99.93
сегодня 09:24
общество

Жителей Новосибирска стали почти на 65% чаще обманывать в мессенджерах

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске на 65% участились случаи обмана в мессенджерах.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД, в области по итогам первого квартала зарегистрировали 206 случаев, когда местные жители попадались на мошенников через мессенджеры. Это на 64,8% больше, чем за такой же период 2023 года.

Всего случаев обмана населения с помощью социальных сетей увеличилось на 57,69%.

Чаще всего мошенники используют для своих целей «Телеграм».

Напомним, что в Новосибирской области 16-летнюю девушку обвиняют в мошенничестве по телефону.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в