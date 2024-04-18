Пасха-2024: что категорически запрещено делать в страстную неделю

В Новосибирске рассказали, какие традиции нужно соблюдать во время Страстной недели.

Один из самых православных праздников пройдет в этом году 5 мая. Считается, что страстная неделя предшествует Пасхе и отмечает последние дни земной жизни Иисуса Христа. По традициям во время Страстной недели православным не рекомендуется проведение развлекательных мероприятий, а также употребление пищи, которая не соответствует постным правилам. Вместо этого, верующим рекомендуется сосредоточиться на молитве, посте, чтении Библии и посещении богослужений, связанных со Страстной неделей.

Также существуют определенные традиции по дням неделям в этот период:

Понедельник

Начало недели стоит начать с уборки — следует убрать или выбросить ненужные вещи, разобрать то, до чего не доходили руки. Очищение пространства приравнивается к очищению и освобождению души.

Вторник

Во вторник можно продолжить уборку. Те, кто живет в своих домах, может убраться во дворе, очистить помещения как внутри, так и снаружи.

Среда

В среду уже можно подготовить дом к празднованию Пасхи — завершить все домашние дела по уборке, развесить чистые шторы и белье.

Четверг

В Чистый четверг можно продолжить заниматься уборкой, в особенности тем, кто не успел сделать ее ранее. В случае если вы уже освежили и очистили дом, можете начинать приступать к подготовке пасхальных украшений и блюд — по традициям в этот день замешивают тесто на куличи.

Пятница

Так как в пятницу был распят Иисус Христос, этот день считается самым скорбным на Страстной неделе. По обычаям православные молятся в этот период, некоторые идут на службу.

Суббота

В субботу нельзя устраивать развлекательные мероприятия, убираться и работать на огороде. В этот день уже начинают освящать куличи, пасхи и яйца.

Воскресенье

Уже в ночь с субботы на воскресенье православные идут на пасхальное богослужение. Люди ходят в гости, говоря друг к другу «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!». Также в этот день посещают храмы и молятся.