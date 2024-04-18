Банки завершают переход на отечественное офисное ПО

ВТБ перевел 85% своих сотрудников на использование отечественного аналога Microsoft Office — пакета офисных программ МойОфис от российского производителя офисного ПО для совместной работы и коммуникаций.

«На сегодня 85% наших сотрудников полностью перешли на российский пакет офисных программ, оставшиеся совмещают российское решение с зарубежным. До конца 2024 года мы планируем завершить перевод сотрудников на российский аналог Microsoft Office», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.

Банк приобрел 100 000 лицензий пакета офисных программ у российского вендора в июле 2022 года. После этого начался постепенный перевод сотрудников банка на российское решение. На первом этапе решение было установлено на рабочие устройства. В дальнейшем проведено масштабное переобучение кадров и перестройка ряда процессов в банке для того, чтобы создание документов различных типов перестало зависеть от зарубежных технологических решений.