Больше детей региона отдохнут и оздоровятся в 2024 году

В оздоровительных лагерях Новосибирской области летом 2024 года отдохнут порядка 122 тысяч детей школьного возраста – это почти на тысячу детей больше, чем в прошлом году.

Вопросы подготовки к проведению летней оздоровительной кампании детей в текущем году рассмотрены 18 апреля на первом заседании межведомственной комиссии Новосибирской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, прошедшей под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.

«До старта оздоровительной кампании детей остается менее двух месяцев, подготовка к отдыху детей организована в полном объеме. В этом году в регионе наметилась тенденция увеличения количества отдохнувших и оздоровившихся детей. При этом летний отдых детей должен быть безопасным, качественным и интересным. На особом контроле должны стоять вопросы организации питания, медицинского сопровождения ребят, организации их занятости. Повышенное внимание традиционно уделяется организации выездов детей на отдых за пределы региона. В числе ключевых задач летней оздоровительной кампании 2024 года – сохранение сети детских лагерей, реализация качественных программ воспитания, повышение квалификации персонала», – подчеркнул Сергей Нелюбов, открывая заседание.

Как доложила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова, в этом году наблюдается рост показателей по ряду направлений – отдохнет больше детей, откроется больше лагерей. Первый заезд состоится уже 27 мая, планируемое количество организаций отдыха детей и их оздоровления, которые будут работать в период летней оздоровительной кампании, составит 1012 организаций. Увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, планируется, в том числе, за счет открытия нового стационарного лагеря в Искитимском районе. Приоритетным для региональных властей направлением остается организация отдыха детей отдельных категорий – детей участников СВО и военнослужащих, сотрудников ОПК, детей-инвалидов, юных гостей региона из ЛНР.

В ходе заседания замгубернатора акцентировал внимание на том, что особое внимание должно обращаться на соблюдение всех необходимых требований, связанных с вопросами трудоустройства несовершеннолетних. В этом летнем сезоне временно трудоустроить планируется более 6 тысяч несовершеннолетних.

В целом на подготовку и проведение летней кампании, в том числе, на развитие социальной инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей, повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, приобретение путевок и оплату питания в лагерях с дневным пребыванием и т.д. в регионе направлено порядка 1,1 млрд рублей. В настоящее время в районах области идет активная подготовка к летней оздоровительной кампании и открытию детских лагерей. Во всех муниципалитетах определены уполномоченные органы по организации отдыха и оздоровления детей, приняты необходимые нормативные правовые акты, созданы межведомственные комиссии, ведется работа по приемке лагерей.