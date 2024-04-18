Брата супруги блогера Яна Топлеса нашли мертвым в Новосибирске

Блогер Ян Топлес сообщил о гибели брата своей жены, который считался пропавшим в Новосибирске.

В феврале текущего года в Новосибирске таинственным образом пропал брат жены популярного блогера Яна Топлеса Анатолий Евтушенко. Сообщалось, что последний раз его видели 9 февраля в барбершопе на Советской, где ему стало плохо и он ушел оттуда в неизвестном направлении.

Волонтеры вместе с родственниками активно искали Анатолия несколько месяцев, но все оказалось безрезультатно — Ян вместе с супругой опубликовали информацию о том, что Анатолий умер.

«Земля тебе пухом. Спи спокойно, а мы поищем ответы», — написал блогер.