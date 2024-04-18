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общество

Часть Академгородка Новосибирска осталась без участковых из-за кори

Фото: Сиб.фм

Жители Академгородка пожаловались на вспышку кори в одном из участковых пунктов полиции.

Как 17 апреля сообщил «Академ.Инфо», ссылаясь на информацию читателей, вспышка заболеваемости произошла в участковом пункте в верхней зоне Академгородка. Сотрудников подкосила инфекция, поэтому теперь здесь буквально некому работать.

Издание обратилось за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области, где было сказано, что ведомство не располагает такой информацией.

Ранее инфекционист Тимаков заявил, что вакцинация не спасет от заражения корью.

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Галина Чебыкина
Журналист

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