Часть Академгородка Новосибирска осталась без участковых из-за кори

Жители Академгородка пожаловались на вспышку кори в одном из участковых пунктов полиции.

Как 17 апреля сообщил «Академ.Инфо», ссылаясь на информацию читателей, вспышка заболеваемости произошла в участковом пункте в верхней зоне Академгородка. Сотрудников подкосила инфекция, поэтому теперь здесь буквально некому работать.

Издание обратилось за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области, где было сказано, что ведомство не располагает такой информацией.

Ранее инфекционист Тимаков заявил, что вакцинация не спасет от заражения корью.