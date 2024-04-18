Что такое цифровые навыки и как их оценить? Узнай вместе со «Школой 21»

Цифровые навыки — неотъемлемая часть нашей жизни. Они помогают быть более продуктивными, коммуникабельными и адаптивными. Узнать больше о том, какие навыки можно назвать цифровыми, зачем они нужны, как их использовать и как проверить свой уровень в конкурсе «Цифровой марафон», можно на мероприятии, которое пройдет 20 апреля в новосибирском кампусе «Школы 21».

Участников ждут две лекции о цифровых навыках, квиз и онлайн-игра на логику, память, мягкие навыки, понимание базовых алгоритмов программирования.

Программа мероприятия:

12:00–12:25 — лекция «Цифровые навыки: ключ к успеху в современном мире». Спикер – директор «Школы 21» в Новосибирске Константин Селезнев.

12:25–12:40 — квиз «Цифротест».

12:40–13:05 — лекция «Новая цифровая реальность». Спикер – управляющий директор Управления разработки программного обеспечения Департамента перспективных вычислительных технологий Алексей Игнатенко.

13:05–13:30 — демо-игра «Цифрового марафона».

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация на сайте проекта.