Максима Кудрявцева избрали на пост мэра Новосибирска

За его кандидатуру проголосовали 40 из 45 депутатов Совета депутатов города, присутствовавших на сессии.

На 34 сессии Совета депутатов города, прошедшей 16 апреля, депутаты тайным голосованием выбирали нового руководителя мэрии Новосибирска. До заключительного этапа дошли два претендента – депутат горсовета Игорь Украинцев и заместитель губернатора НСО Максим Кудрявцев.

Напомним, что по новому закону, выборы мэра Новосибирска теперь проходят в два этапа. На первом этапе конкурсного отбора кандидаты подают пакет документов и проходят очное тестирование на знание муниципального законодательства и Конституции страны. Этот этап состоялся 4 апреля. По итогам первого этапа ко второму были допущены два кандидата. Вице-губернатор Юрий Петухов сообщил, что по результатам теста Максим Кудрявцев набрал 23 балла, Игорь Украинцев – 20. На втором этапе были предусмотрены собеседование и представление программ. В итоге на финише также оказались два зарегистрированных кандидата, успешно прошедших оба этапа конкурсного отбора. У Игоря Украинцева средний балл составил 2,89, Максим Кудрявцев набрал 4,48. На сессии депутатам было предложено выбрать нового градоначальника из двух кандидатур.

На сессии кандидаты представляли свою программу развития мегаполиса уже депутатам.

Культурная столица

Игорь Украинцев в своей программе сделал акцент на том, что Новосибирск должен сохранить свою уникальность и стать культурной столицей.

Важные задачи для мэра города, по мнению Украинцева, это развитие сферы образования. Всё дополнительное образование, включая и спортивные секции, должно быть у детей в пешей доступности.

Городу необходимо создание мастер-плана каждого микрорайона. Суть мастер-плана – синхронное развитие жилой и социальной зоны. «Должно быть понимание, когда и из каких источников будет финансироваться строительство образовательных учреждений, дорог, инженерных коммуникаций, что позволит прогнозировать развитие любой территории. Это же подход можно и нужно реализовывать в уже застроенных микрорайонах для их модернизации», — считает Украинцев.

Игорь Украинцев уверен, что акценты развития транспортной сферы города надо смещать от частных автомобилей в сторону общественного транспорт. Новосибирск должен стать городом удобным для пешеходов

Затронул Игорь Украинцев и тему упорядочивания наружных рекламных конструкций, и тему заборов. «Если муниципалитет обязан ставить заборы, то эти ограждения должны выглядеть как произведение искусства и выполняться из более прочных материалов, например – чугуна», — считает депутат.

Ориентир – горожане

Максим Кудрявцев основной проблемой города назвал отсутствие клиентроориентированного подхода. Задача нового мэра сделать городскую администрацию более ориентированной на человека, перестроить работу мэрии и менталитет чиновников. «Нужно просто повернуться к горожанам лицом, ставить проблемы жителей во главу угла», — пояснил Кудрявцев.

Изменить работу мэрии кандидат предлагает с помощью административной реформы. Работа чиновников должна быть прозрачной и более понятной горожанам. Избыточные и дублирующие функции в работе мэрии нужно исключить, часть функций отдать на аутсорсинг. За мэрией нужно сохранить основные функции – заказчика, контроля, взаимодействия с гражданами, представительские.

- В мэрии нужно внедрить проектный подход управления, когда главное результат, а не процесс, — уточнил Максим Кудрявцев.

Также кандидат предлагает обратить внимание на районные администрации: нужно привести их обязанности и полномочия в соответствие и обеспечить ресурсами.

- Считаю, что главное в работе мэра — умение работать в команде. Она даёт результат. Каждый её член должен чётко реализовывать те задачи, которые стоят перед городом. Люди должны быть профессионалами, любить и понимать Новосибирск. «Горожане должны увидеть долгожданные изменения», —считает Максим Кудрявцев.

Среди самых актуальных проблем, которые нужно решать максимально быстро, Максим Кудрявцев назвал ситуацию с дорогами, благоустройством, общественным транспортом, ЖКХ и социальной сферой. Городу нужны стандарты уборки и комплексный подход чтобы дороги убирались вместе с тротуарами.

Что касается инженерных сетей, то чтобы не повторилась ситуация прошедшей зимы, когда дома массово отключались от тепла, нужно провести анализ топологии сетей и иметь возможность переподключений, на случай ремонта аварийных участков. «Летний ремонт должен пройти с максимальной отдачей, особенно в уязвимых местах. А чтобы все чётко знали зону своей ответственности, не помешают учения», — убежден кандидат в мэры.

Завершая презентацию, он добавил, что получил поддержку губернатора Новосибирской области и готов в новом качестве работать с его командой, с областными депутатами, со всеми, кто настроен на конструктивное сотрудничество.

Выбрали хорошиста

Процедура тайного голосования прошла в перерыве сессии. Результаты огласил глава счетной комиссии Сергей Бондаренко. «Подсчет голосов показал, что за Максима Кудрявцева подано 40 голосов. За Игоря Украинцева подано 3 голоса. Два бюллетеня испорчены», — резюмировал Сергей Бондаренко.

Комментируя итоги голосования на выборах мэра Новосибирска, Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев поздравил Максима Кудрявцева с убедительной победой.

- Мы успешно реализовали новую процедуру выборов. Кандидаты представили свои программы, к ним было много вопросов. Максима Георгиевича спрашивали на предмет его погруженности в процессы, понимания городского хозяйства, формирования бюджета. На встречах с депутатами до голосования Максиму Кудрявцеву также пришлось отвечать на множество вопросов, в том числе и неудобных. На выборах депутаты обозначили приоритеты в развитии города, направления, куда хотим двигаться. Максим Кудрявцев выразил готовность работать со всеми партиями и фракциями в Совете депутатов, руководствуясь, прежде всего интересами горожан.

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в качестве первых шагов на новом месте планирует организовать уборку города к празднику 9 мая, а затем начать выстраивать системную работу, чтобы улицы и зеленые зоны города были уютными и привлекательными для горожан.

Максим Кудрявцев будет работать в должности мэра Новосибирска ближайшие 5 лет. Инаугурация пройдет 26 апреля.