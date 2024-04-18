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проиcшествия

Мошенник из Новокузнецка сдавал в аренду фейковые квартиры новосибирцам

Фото: Сиб.фм

Житель Новокузнецка обманул более 30 человек, которые пытались снять жилье в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, следователем СУ МВД по городу завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Новокузнецка. Его обвиняют в серии мошенничеств.

По версии следствия, он размещал объявления о сдаче квартиры в аренду в Новосибирске. Люди, которые обращались, получали обработанные фото его документов. Договорившись, он просил предоплату, а после получения средств не выходил на связь.

Таким образом, он нанес ущерб на сумму более 300 тысяч рублей. Пострадали от мошенника жители Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Ленинградской областей, а также жители Республики Бурятия.

Мужчину обвиняют в совершении 34 эпизодов мошенничества. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, что в Новосибирске у обвиняемых в мошенничестве арестовали имущество на 24 млн рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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