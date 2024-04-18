«Обследовали более 600 км»: в Новосибирской области восьмой день ищут пропавшего 16-летнего подростка

В Куйбышеве Новосибирской области свернули штаб волонтёров после масштабных поисков 16-летнего Фаниса Назыпова, пропавшего 10 апреля после дня рождения друга.

Волонтёры ПСО «ЛизаАлерт» на странице во «Вконтакте» сообщили, что свернули поисковый штаб 17 апреля.

По данным организации, за пять дней поиска волонтёры прошли более 600 км и наклеили более 500 ориентировок. На территории города работали более 370 человек, привлекался БПЛА, сделавший тысячи снимков.

«Мы не заканчиваем свою работу – поиск Фаниса продолжается. Сейчас нам очень важно собрать как можно больше информации. Помочь может любое свидетельство», — говорится в сообщении.

Родственница Фаниса сообщила корреспонденту Сиб.фм, что никаких новых зацепок так и не появилось. Парень попал только под одну камеру видеонаблюдения в день пропажи — он прошёл мимо магазина, который расположен в 50 метрах от дома.

«Ничего не поменялось, никакой новой информации. Мы у правоохранителей интересуемся, они говорят, что никаких продвижений в деле нет», — поделилась родственница пропавшего Марина.

По её словам, парня ищут по всему району — на заброшенных участках, возле реки, в полях и лесах.

«Все дома, которые были заброшены, мы осмотрели», — поделилась она.

Напомним, Фанис Назыпов пропал 10 апреля, возвращаясь домой с дня рождения друга. Поначалу его друзья отрицали, что употребляли алкоголь, однако позже признались в этом. В день пропажи школьник был одет в чёрную куртку, чёрные джинсы. На ногах — белые кроссовки. Рост пропавшего 165 сантиметров, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Если вы знаете о местоположении пропавшего, свяжитесь с полицией по номеру 112 или с волонтёрами по номеру 8 (800) 700-54-52.