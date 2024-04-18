Под Новосибирском третий раз пытаются продать причал фекальных стоков за 7,8 млн рублей

В посёлке Кудряши Новосибирской области продают причал хозфекальных стоков.

В Кудряшовском сельсовете на продажу выставили причал хозфекальных стоков за 7,8 миллионов рублей. Данная информация размещена на сайте «ГисТорги», обратил внимание Сиб.фм.

Причал относится к объектам речного порта (АО «Новосибирский речной порт»), общая площадь конструкции — 52 квадратных метра. Это уже третья попытка продать причал, который предназначен для приема от судов хозяйственно-бытовых стоков и сухого мусора, но, судя по опубликованным фотографиям, конструкция давно заброшена.

Сейчас объект принадлежит федеральной собственности. Ранее его пытались продать за эту же сумму в феврале текущего года, а также в 2023 году за 5,9 миллионов рублей, но электронный конкурс не состоялся. Найдется ли на этот раз покупатель, неизвестно.

Кроме этого, в 2023 году пытались продать за 30 миллионов рублей причальную стенку на набережной Новосибирска и причальную стенку протяженностью 850 метров на переулке Пристанский, 5, за 45 миллионов рублей, но и эти аукционы не состоялись.