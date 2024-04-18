«Принцип уважения к сопернику»: в Новосибирске прошли региональные соревнования по дзюдо «Звёздочки Сибири»

Среди жителей Новосибирска и области продолжается популяризация и развитие спорта и здорового образа жизни, повышается спортивное мастерство дзюдоистов, а также по средством проведения спортивных соревнований укрепляются связи с другими городами.

12 и 13 апреля в спорткомплексе «Энергия» по улице Часовой, 2/2 состоялись в 12 раз региональные соревнования по дзюдо «Звёздочки Сибири» для юных спортсменов двух возрастных категорий: до 13 и до 15 лет. В этом году на татами вышли 434 дзюдоиста из восьми регионов. Традиционно яркое событие поддержала ГК «Расцветай».

В компании отмечают: дзюдо показывает, как гармонично могут сочетаться индивидуальность дзюдоиста и командная работа спортсмена и его тренера. Такие навыки и ценности важны во все времена.

- Нам близки идеи этого вида спорта: дзюдо воспитывает людей, готовых защищать себя, своих близких и при этом наполненных уважением к другим. Дзюдо олицетворяет гибкость, способность ежесекундно учиться, меняться, двигаться к новым победам. Такие качества крайне важны в формировании личности каждого ребенка, подростка. Они помогают обрести внутреннюю опору, силу. Поэтому мы гордимся своей причастностью к развитию этого спорта и традиционно поддерживаем подобные соревнования, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Организаторами стали Новосибирская областная федерация дзюдо, городская общественная организация дзюдо «Энергия успеха» при поддержке министерства физической культуры и спорта региона, ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, МБУДО «СШ «Энергия».

Президент Новосибирской областной федерации дзюдо, директор спортивной школы «Энергия», мастер спорта России по дзюдо Валерий Баранов объяснил, что турнир становится для ребят одним из этапов подготовки к более крупным соревнованиям. По его словам, дети, которые занимаются спортом, физически более развиты и дисциплинированы. У них организован режим дня, легко получается совмещать учёбу с тренировками.

– Дзюдо – не агрессивный вид спорта. Здесь важен принцип уважения к сопернику, тренеру. Основное мировоззрение – выиграть, умело используя силу противника в свою пользу. Поединок начинается и завершается поклоном. Даже само название переводится как «гибкий путь». Мы учим ребят обдумывать стратегию поединка. Некоторые даже сравнивают дзюдо с шахматами, умением всё просчитывать на несколько ходов вперёд. Одно неверное движение и ты можешь за секунду проиграть своему сопернику, – объяснил Валерий Баранов.

С его позицией согласен председатель аттестационной комиссии Новосибирской области, старший тренер сборной по дзюдо в дисциплине «ката» Михаил Айтеев. Дисциплина «ката» в дзюдо – направление традиционного дзюдо, где формальные комплексы технических действий дзюдо имеют строгий порядок и правила выполнения, которые систематизируют принципы мягкости и гибкости.

– Мы стараемся развивать ката — новое направление для региона. В этом году наши спортсмены уже участвовали в первенстве и чемпионате России. В следующем планируем сформировать сборную команду Новосибирской области, которая сможет выступить более успешно. Наша цель – это призовые места первенства и чемпионата России, – поделился планами Михаил Айтеев.

Тренер-преподаватель по дзюдо Алексей Чернаков работает с детьми от 5-6 до 12 лет. Под его началом достигают успехов 195 детей, 175 из них – ученики школы №216, а 20 – воспитанники детского сада №100. Спортсмен отмечает изменения ребят в лучшую сторону, развитие у них трудолюбия и ответственности. Также он всегда обращает внимание юных дзюдоистов на правильное питание.

– Если машину заправить правильным бензином, она поедет хорошо и без нареканий, так и с едой. Я категорически не приветствую в детском рационе сухарики, чипсы, сладкую газировку. Ведь они начинают хуже себя чувствовать, падает концентрация и ухудшается физическое состояние, – заметил Алексей Чернаков.

Десятилетняя Вика Бахарева рассказала, что занимается дзюдо уже четыре года. Расти в этом спортивном направлении она захотела сама. Девочка не устаёт, она уже несколько раз завоёвывала призовые и даже первые места. Вика чувствует подъём физических и духовных сил во время тренировок. Будущее она хочет связать с дзюдо – стать учителем или тренером.

Ивану Гусеву десять лет. Он тоже пришёл в спорт четыре года назад. Мальчика привели родители. Раньше ребёнок занимался параллельно плаванием, но позже решил выбрать что-то одно и остановил выбор на борьбе. Физически Иван стал сильнее, нашёл новых друзей. По словам мальчика, сначала у него не получалось. Но позже он взял себя в руки и занял первое место на соревнованиях в Кемерово. Он считает, что настойчивость и мотивация – главный ключ к успеху.