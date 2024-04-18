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общество

«Принцип уважения к сопернику»: в Новосибирске прошли региональные соревнования по дзюдо «Звёздочки Сибири»

Фото: Нина СЕМАШКО/Новосибирская областная федерация дзюдо

«Принцип уважения к сопернику»: в Новосибирске прошли региональные соревнования по дзюдо «Звёздочки Сибири»

Среди жителей Новосибирска и области продолжается популяризация и развитие спорта и здорового образа жизни, повышается спортивное мастерство дзюдоистов, а также по средством проведения спортивных соревнований укрепляются связи с другими городами.

12 и 13 апреля в спорткомплексе «Энергия» по улице Часовой, 2/2 состоялись в 12 раз региональные соревнования по дзюдо «Звёздочки Сибири» для юных спортсменов двух возрастных категорий: до 13 и до 15 лет. В этом году на татами вышли 434 дзюдоиста из восьми регионов. Традиционно яркое событие поддержала ГК «Расцветай».

В компании отмечают: дзюдо показывает, как гармонично могут сочетаться индивидуальность дзюдоиста и командная работа спортсмена и его тренера. Такие навыки и ценности важны во все времена.

- Нам близки идеи этого вида спорта: дзюдо воспитывает людей, готовых защищать себя, своих близких и при этом наполненных уважением к другим. Дзюдо олицетворяет гибкость, способность ежесекундно учиться, меняться, двигаться к новым победам. Такие качества крайне важны в формировании личности каждого ребенка, подростка. Они помогают обрести внутреннюю опору, силу. Поэтому мы гордимся своей причастностью к развитию этого спорта и традиционно поддерживаем подобные соревнования, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Организаторами стали Новосибирская областная федерация дзюдо, городская общественная организация дзюдо «Энергия успеха» при поддержке министерства физической культуры и спорта региона, ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, МБУДО «СШ «Энергия».

Фото «Принцип уважения к сопернику»: в Новосибирске прошли региональные соревнования по дзюдо «Звёздочки Сибири» 2

Президент Новосибирской областной федерации дзюдо, директор спортивной школы «Энергия», мастер спорта России по дзюдо Валерий Баранов объяснил, что турнир становится для ребят одним из этапов подготовки к более крупным соревнованиям. По его словам, дети, которые занимаются спортом, физически более развиты и дисциплинированы. У них организован режим дня, легко получается совмещать учёбу с тренировками.

– Дзюдо – не агрессивный вид спорта. Здесь важен принцип уважения к сопернику, тренеру. Основное мировоззрение – выиграть, умело используя силу противника в свою пользу. Поединок начинается и завершается поклоном. Даже само название переводится как «гибкий путь». Мы учим ребят обдумывать стратегию поединка. Некоторые даже сравнивают дзюдо с шахматами, умением всё просчитывать на несколько ходов вперёд. Одно неверное движение и ты можешь за секунду проиграть своему сопернику, – объяснил Валерий Баранов.

С его позицией согласен председатель аттестационной комиссии Новосибирской области, старший тренер сборной по дзюдо в дисциплине «ката» Михаил Айтеев. Дисциплина «ката» в дзюдо – направление традиционного дзюдо, где формальные комплексы технических действий дзюдо имеют строгий порядок и правила выполнения, которые систематизируют принципы мягкости и гибкости.

– Мы стараемся развивать ката — новое направление для региона. В этом году наши спортсмены уже участвовали в первенстве и чемпионате России. В следующем планируем сформировать сборную команду Новосибирской области, которая сможет выступить более успешно. Наша цель – это призовые места первенства и чемпионата России, – поделился планами Михаил Айтеев.

Тренер-преподаватель по дзюдо Алексей Чернаков работает с детьми от 5-6 до 12 лет. Под его началом достигают успехов 195 детей, 175 из них – ученики школы №216, а 20 – воспитанники детского сада №100. Спортсмен отмечает изменения ребят в лучшую сторону, развитие у них трудолюбия и ответственности. Также он всегда обращает внимание юных дзюдоистов на правильное питание.

– Если машину заправить правильным бензином, она поедет хорошо и без нареканий, так и с едой. Я категорически не приветствую в детском рационе сухарики, чипсы, сладкую газировку. Ведь они начинают хуже себя чувствовать, падает концентрация и ухудшается физическое состояние, – заметил Алексей Чернаков.

Фото «Принцип уважения к сопернику»: в Новосибирске прошли региональные соревнования по дзюдо «Звёздочки Сибири» 3

Десятилетняя Вика Бахарева рассказала, что занимается дзюдо уже четыре года. Расти в этом спортивном направлении она захотела сама. Девочка не устаёт, она уже несколько раз завоёвывала призовые и даже первые места. Вика чувствует подъём физических и духовных сил во время тренировок. Будущее она хочет связать с дзюдо – стать учителем или тренером.

Ивану Гусеву десять лет. Он тоже пришёл в спорт четыре года назад. Мальчика привели родители. Раньше ребёнок занимался параллельно плаванием, но позже решил выбрать что-то одно и остановил выбор на борьбе. Физически Иван стал сильнее, нашёл новых друзей. По словам мальчика, сначала у него не получалось. Но позже он взял себя в руки и занял первое место на соревнованиях в Кемерово. Он считает, что настойчивость и мотивация – главный ключ к успеху.

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Роман Чугаев
Журналист

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