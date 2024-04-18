Прокуратура Новосибирской области помогла обеспечить инвалидов жильем

После вмешательства прокуратуры инвалидам из Карасукского района Новосибирской области предоставили квартиры.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Карасукского района обязало органы местного самоуправления обеспечить жильем граждан, которые имеют право на внеочередное предоставление жилья.

В ходе проверки выяснилось, что трое жителей района, которые состояли на учете в качестве нуждающихся в жилье, находятся в квартирах своих родственников, в которых проживает несколько семей. Указанные граждане страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, поэтому не могут жить с другими. Но местные власти не предоставили им отдельные квартиры.

Прокурор Карасукского района через суд потребовал обязать администрацию района обеспечить инвалидов благоустроенным жильем.

«Карасукским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме», — написала пресс-служба ведомства.

Напомним, что в Новосибирске задержали напавшего на криминального журналиста водителя внедорожника.