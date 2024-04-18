С портретом новосибирца Михаила Немыткина выпустили марку

«Почта России» выпустила марку с портретом Михаила Немыткина из Новосибирска.

«Почта России» выпустила новую марку в серии «Герои РФ», посвященную старшему лейтенанту Михаилу Немыткину из Новосибирска. Михаил также являлся заместителем командира группы по специальной подготовке отряда специального назначения «Росич» ВВ МВД России.

Марка номиналом 48 рублей была выпущена тиражом в 50 тысяч экземпляров. На ней изображен сам мужчина, сцена боевых действий, а также медаль «Золотая Звезда».

Михаил принимал участие в боевых действиях, в операции по уничтожению боевиков в Чечне. Он был удостоен звания Героя Российской Федерации за свою отвагу и героизм посмертно.

Напомним, что новосибирский «Глобус» покажет спектакли в Санкт-Петербурге.