Сообщника террориста «Крокуса» из Новосибирска Мирзоева* оставили в СИЗО

Сообщника террористов «Крокус Сити Холла» оставили в СИЗО.

На следующий день после произошедшего теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле» всех четырех преступников успели задержать на границе Украины. После допроса стало известно, что один из фигурантов дела, Далерджон Мирзоев*, был ранее прописан в Новосибирской области и жил там три месяца.

Всех преступников отправили под стражу до следующего суда, который состоится 22 мая текущего года.

Через несколько дней после задержания главных террористов были задержаны и их сообщники — Аминчон* и Диловар Исломовы* и их отец Исроил Исломов*. По решению Басманного суда их взяли под стражу уже 26 марта. Все трое подозревались в пособничестве террористов.

Один из фигурантов дела, Аминчон Исломов*, пытался обжаловать свой арест, но Мосгорсуд признал его задержание законным и Аминчона* оставили в СИЗО.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 9 апреля в перечень террористов включили предполагаемых пособников исполнителей теракта братьев Аминчона* и Диловара Исломова*, их отца Исроила Исломова*, Алишера Касимова*, Лутфулло Назримада*, Якубджони Юсуфзоду* и Мухаммада Шарипзоду*.

* внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.