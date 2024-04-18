Уже завтра подойдёт к концу вторая неделя конкурса «Мир глазами детей»

В эту пятницу станут известны ещё 4 работы которые украсят собой михайловскую небрежную 1 июня. Ознакомиться с работами и проголосовать за понравившийся рисунок можно на сайте проекта.

Редакция «Сиб.фм» подвела предварительные итоги второй недели конкурса «Мир глазами детей». Более 36 новых работ прислали новосибирские художники за прошедшие четыре дня. На данный момент рейтинг участников распределился следующим образом:

Возглавляет список лидеров Николай Лунёв – 6 баллов

На втором месте расположилась Ильвина Гумерова – 4 балла

Третье место занимает Кирилл Прокопенков – 3 балла

Закрывает четвёрку лучших Алексей Алексеев – 2 балла

Конкурс стал настоящим праздником искусства, где дети могут проявить себя и показать свои уникальные способности. Рисовать можно в любой технике: цветными карандашами, фломастерами, гуашью, акварелью, пастелью и так далее. Главное, чтобы работа отражала позицию мирного и дружелюбного существования на планете. К участию в конкурсе не принимаются рисунки, выполненные с применением программ для графического моделирования и дизайна.

Заявки на участие принимаются по 31 мая. Рисунки юных новосибирцев будут размещены на официальном сайте конкурса для проведения онлайн-голосования. Каждую пятницу будут выбраны четыре рисунка, лидирующие по количеству лайков. Работы 27 финалистов станут известны 31 мая 2024 года.

Рисунки лидеров конкурса станут участниками выставки, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, сканировав QR-код возле экспозиции. Имена трёх победителей будут оглашены на мероприятии — они получат приятные призы.

Кроме того, автор каждой работы конкурса «Мир глазами детей» получит памятные подарки за участие на празднике от СибФМ Group.