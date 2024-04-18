В аэропорту Толмачево 49 мигрантов не выпустили из самолета

Почти полсотни мигрантов не выпустили из самолета в аэропорту Толмачево.

В Новосибирской области усиливается миграционный контроль. Во время рейда, проведенного сотрудниками военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону и Управлением на транспорте МВД России по СФО, из аэропорта Толмачево не выпустили 49 прилетевших иностранных граждан.

Как рассказали VN.ru в военном следственном отделе СКР, во время проверок в аэропорту Толмачево в РФ не пустили 49 человек и выявили четыре нарушения правил пребывания на территории страны.

Административные протоколы составили на четырех мигрантов. Восемь человек, получивших российское гражданство, поставили на воинский учет и привлекли к административной ответственности за его нарушение.

Напомним, что три рейса S7 прилетят в аэропорт Новосибирска с большой задержкой.