В Ленинском районе Новосибирска внедряют новую схему уборки

Комплексная уборка территории района и мобильная бригада, выезжающая по жалобам жителей – в Ленинском районе с начала года внедряют новую систему уборки, позволяющую оперативно реагировать на погодные условия, дорожную ситуацию и максимально эффективно использовать имеющуюся технику и людей.

Сегодня в Ленинском районе проходила комплексная уборка на улицах Котовского и Ватутина. Работали мобильные бригады ручной уборки и сбора мусора, проводилась санитарная обрезка веток, мешающих подходу к остановке, убирали грязь с тротуара и лотковой части дорог, мыли остановки общественного транспорта и только после этого по поверхности дороги можно было пройти поливомоечной машине.

По словам мастера участка Владимира Трунова, основная трудность на оживленных улицах – припаркованные автомобили: «Бывает так, что даже водитель сидит за рулем, видит, что его машина мешает технике, но не сдвинется с места». Сейчас основная задача – в несколько этапов собрать крошку с тротуаров и лотковой части дорог, которой их посыпали зимой. На некоторые участки магистралей с особенно интенсивным круглосуточным движением приходится выезжать неоднократно, чтобы убрать грязь и мусор, провести все запланированные работы.

С 1 января 2024 года уборка дорог всех категорий на территории Ленинского района – ответственность администрации, и ведется она силами МКУ «Ленинское» и «ДЭУ № 3».

«Раньше ДЭУ подчинялось департаменту транспорта, у нас в администрации было МКУ «Ленинское», которое отвечало за внутриквартальные дороги, сейчас мы объединяем эти два учреждения, их силы и технику, и это позволит нам комплексно подходить к уборке – заходим на улицу, убираем дорожное полотно, газон, моем остановки, дорожные знаки, мусор сразу весь вывозится, – отметил первый заместитель главы администрации Юрий Овчаренко – Сейчас мы постарались собрать основной мусор, который после зимы остался, и теперь более основательно будем заниматься каждой улицей, погода позволяет убирать более интенсивно. Это будет касаться и муниципальных внутриквартальных территорий».

По словам замглавы, каждую субботу проводятся контрольные объезды, инспектируется санитарное состояние микрорайонов, проверяются выполненные работы и ставятся задачи на следующую неделю. Все обращения жителей рассматриваются в индивидуальном порядке. Специально было создано небольшое подразделение, которое, реагируя на жалобы, выезжает на место и оперативно наводит порядок. Сейчас в распоряжении администрации восемь десятков различных машин для уборки, но есть планы по ее обновлению и закупке новой.

«До 1 мая перед районами поставлена задача привести территорию в порядок, – отметил Юрий Овчаренко, – А дальше будем планово ежедневно заниматься уборкой района, поддерживать чистоту».