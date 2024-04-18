В молодежных и ресурсных центрах помогут проголосовать за объекты благоустройства

В пятницу, 19 апреля, новосибирцам, еще не отдавшим свой голос за локацию, которую нужно благоустроить в городе в первую очередь, помогут проголосовать в молодежных, ресурсных центрах, а также в мэрии города Новосибирска. В городе назначен день комфортного голосования.

«Это наша инициатива. Если до вас не дошли волонтеры, если вы не знаете, как голосовать на «Госуслугах», 19 апреля в городе откроются 50 точек, где вам помогут это сделать. Приходите!» – рассказала заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

19 апреля 2024 года с 10.00 до 16.00 все желающие старше 14 лет могут прийти в зал общественной приемной мэрии по адресу: ул. Депутатская, 38.

С 10.00 до 19.00 – в молодежные и ресурсные центры.

При себе необходимо иметь мобильный телефон. Добровольцы помогут быстро и комфортно пройти процедуру онлайн-голосования.

В список предлагаемых для голосования территорий вошли объекты из каждого района и округа:

Октябрьский район – сквер «Зыряновский»;

Кировский район – набережная на улице Саввы Кожевникова;

Дзержинский район – сквер имени Калинина;

Советский район – набережная на улице Новоморской;

Ленинский район – парк имени Кирова;

Центральный округ – Ельцовский парк, от Красного проспекта до улицы Танковой, 24;

Первомайский район – территория вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной;

Калининский район – парк «Сосновый бор».

Новосибирцы могут сделать выбор, какое общественное пространство благоустроить в первую очередь.

Проголосовать на объекты благоустройства можно на сайте https://54.gorodsreda.ru/.

Перечень учреждений сферы молодежной политики города Новосибирска, в которых 19 апреля 2024 года будут находиться волонтеры или сотрудники, готовые помочь принять участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства всем жителям Новосибирска