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общество

В Новосибирске будет ходить бесплатный общественный транспорт на Радоницу

Фото: Сиб.фм

С 8:00 до 16:00 для новосибирцев организуют общественный транспорт до кладбищ города.

На Радоницу и Святую Троицу, 14 мая, общественный транспорт будет бесплатным для посетителей общественных кладбищ «Заельцовское», «Гусинобродское» и «Клещихинское» в Новосибирске. Об этом мэрия города рассказала изданию «АиФ-Новосибирск».

С 8:00 до 16:00 в этот день будут доступны пассажирские «Газели», организующие развоз посетителей до кладбищ по утвержденным маршрутам. Также отмечается, что 23 июня жители города смогут воспользоваться транспортом по установленным тарифам, предъявив различные виды транспортных карт и Единую Систему Проезда в городе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стала известна дата начала навигации на Оби в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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