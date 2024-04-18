В Новосибирске хирурги спасли школьницу с деформацией груди

Специалисты из Новосибирска провели операцию девушке с деформацией груди.

Специалисты НИИТО и Центра Мешалкина провели операцию по исправлению дефекта грудной клетки 17-летней Даше. Девушке установили металлоконструкцию.

В детстве девочка перенесла операцию с продольным рассечением грудины. В результате неправильного срастания костей образовался «ложный сустав», грудина впала внутрь и мешала работе сердца.

Специалисты двух федеральных центров, ННИИТО и НМИЦ, решили помочь ребенку. Они должны были выполнить рассечение грудины (стернотомию), освободить сердце от спаек с ней и устранить механическое сдавление правых отделов сердца.

Операция прошла успешно. В данный момент Дарья восстанавливается. Она заканчивает 11-й класс и готовится к поступлению в университет на дизайнера.

Напомним, что ученые из Новосибирска нашли в Черном море организм, который назвали в честь братьев Стругацких.