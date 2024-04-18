В Новосибирске могут открыть парк аттракционов на пляже «Наутилус»

На левом берегу в Новосибирске могут построить парк аттракционов.

Об этом в эксклюзивном интервью Сиб.фм заявила вице-мер Новосибирска Анна Терешкова. По её словам, в городе не хватает общественных пространств с аттракционами.

«Городу не хватает такой туристической достопримечательности как открытого и красивого парка аттракционов. Сейчас территория пляжа «Наутилус» рассматривается под него. Это могла бы быть так называема коммерческая достопримечательность, рядом развитая инфраструктура, парк «Арена» и гостиницы», – заявила Анна Терешкова.

Вице-мер не назвала сроки реализации проекта и источники финансирования.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в прошлом сезоне в Новосибирске закрыли опасные детские аттракционы.