В Новосибирске появились самокаты от Яндекса

В Новосибирске начал работу новый оператор кикшеринга с электросамокатами — Яндекс Go.

Это первый опыт компании в городе. Флот нового участника рынка состоит из самокатов Ninebot Max Plus 2022 года выпуска.

Представители компании сообщили, что самокаты автоматически снижают скорость в «медленных» зонах, определенных муниципалитетом и Яндексом. В таких зонах учитывается плотность людей и средняя скорость пешеходного потока, а также расположение детских площадок, школ и садов.

Например, на территории ПКиО «Берёзовая роща» или Нарымского сквера скорость самоката будет постепенно снижаться до 15 км/ч. В зонах, где катание запрещено, таких как Октябрьский мост и Центральный парк, самокаты автоматически останавливаются.

Напомним, что максимальная скорость самокатов в Новосибирске ограничена до 25 км/ч.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области за неделю клещи укусили 21 человека.