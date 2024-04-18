В Новосибирске скончался инженер-механик Шлюза — он упал с высоты

В Новосибирске умер инженер-механик Шлюза, который упал с высоты.

1 апреля Константин Жаворонков, инженер-механик Шлюза, упал с высоты в 4 метра на рабочем месте. После этого мужчина больше не приходил в сознание.

В результате падения у Константина образовалась черепно-мозговая травма, ребра проткнули легкие, в сердце стоял дренаж.

На Шлюзе он проработал 19 лет, 10 из которых занимал должность инженера-механика.

18 апреля мужчина умер в реанимации.

В данный момент следственные органы проводят проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что в Новосибирской области восьмой день ищут пропавшего 16-летнего подростка.