В Новосибирске стали известны подробности гибели родственника блогера Яна Топлеса

В Новосибирске раскрыли подробности гибели родственника блогера Яна Топлеса.

9 февраля в Новосибирске пропал 29-летний Анатолий Евтушенко. В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что он погиб. Мужчина является родственником известного блогера Яна Топлеса (Ян Лапотков), который женат на его сестре.

По словам младшей сестры Анатолия, он приехал из Междуреченска (Кузбасс) в Новосибирск на собеседование в компанию. Встреча с руководством должна была состояться в 16 часов дня 9 февраля, но мужчина так и не пришел.

Сам Анатолий родом из Междуреченска. Долгое время он проживал в Новосибирске, а после переехал в Петербург на работу, но через время вернулся в Междуреченск.

Информацию о гибели мужчины подтвердил и блогер Ян Топлес в своих социальных сетях.

«Толю нашли. Его больше нет. Если бы Толя был жив, он бы обнял каждого по-братски, со свойственной ему доброй улыбкой», — написал Топлес.

Напомним, что 10 апреля в Новосибирской области пропал 16-летний подросток Фанис Насыров.