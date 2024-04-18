В Новосибирске суд отправил под домашний арест бывшего начальника МКУ «Горсвет»

Экс-начальника «Горсвета» в Новосибирске отправили под домашний арест до 16 июня.

17 апреля Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест до 16 июня 2024 года экс-руководителя муниципального казенного учреждения «Горсвет» Константина Анакина, подозреваемого в мошенничестве с госконтрактами.

Его и бывшего начальника госбюджетного учреждения области «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» Дмитрия Мальцева задержали 16 апреля.

Было установлено, что с 2017 по 2018 год между учреждением «Горсвет» и госбюджетным учреждением «Специализированное учреждение», ответственным за обслуживание светофоров, были заключены контракты на сумму 50 миллионов рублей. Подрядчики должны были обслуживать и поддерживать в рабочем состоянии автоматическую систему управления дорожным движением, но средства были использованы не по назначению.

Напомним, что в Новосибирске пьяная мать избила инспектора ПДН при попытке изъять ребёнка.