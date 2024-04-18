В Новосибирске театр «покраснел» для привлечения внимания к проблемам людей с заболеванием крови

В Новосибирске здание театра оперы и балета подсветили красным.
Фотографии опубликовали в Telegram-канале АСТ-54 Black.
Такой цвет учреждение культуры приобрело временно, только на 17 апреля. Сотрудники театра таким образом присоединились к проведению Всемирного дня гемофилии, приуроченного для привлечения внимания к проблемам и потребностям людей с нарушениями свертываемости крови.
К акции «Посвети красным» традиционно подключаются разные страны.
Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске прошла акция по утилизации новогодних елок.