В Новосибирске театр «покраснел» для привлечения внимания к проблемам людей с заболеванием крови

В Новосибирске здание театра оперы и балета подсветили красным.

Фотографии опубликовали в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Такой цвет учреждение культуры приобрело временно, только на 17 апреля. Сотрудники театра таким образом присоединились к проведению Всемирного дня гемофилии, приуроченного для привлечения внимания к проблемам и потребностям людей с нарушениями свертываемости крови.

К акции «Посвети красным» традиционно подключаются разные страны.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске прошла акция по утилизации новогодних елок.