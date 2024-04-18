В Новосибирске у обвиняемых в мошенничестве арестовали имущество на 24 млн рублей

В Новосибирске у обвиняемых по делу о мошенничестве при строительстве детсада арестовали имущество на 24 млн рублей.

Центральный районный суд Новосибирска санкционировал арест имущества обвиняемых в мошенничестве при строительстве детсада. Об этом сообщается в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Напомним, что прокуратура Новосибирской области контролирует расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении четырех лиц.

По предварительным данным, с 2020 по 2022 год между государственным учреждением и коммерческими строительными организациями Новосибирской области были заключены госконтракты на строительство детского сада в Тогучине.

Фигуранты по делу не произвели всю работу по постройке и, при помощи фиктивных документов, получили более 48 миллионов рублей.

Следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на 14 объектов недвижимости обвиняемых. Их общая стоимость — свыше 24 млн рублей.

Напомним, что в Новосибирске арестовали экс-директора Мальцева по делу о мошенничестве.