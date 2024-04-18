В Новосибирске в первой половине 2025 года хотят завершить испытания самолета SSJ New

В Новосибирске в первой половине 2025 года планируют завершить статические испытания самолета SSJ New.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по науке в Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. С. А. Чаплыгина Дмитрия Смирнова, в 2025 году в СибНИА хотят завершить статические испытания самолета SSJ New.

В данный момент воздушное судно прошло около 30–40% всех статических испытаний. До конца 2024 года необходимо будет выполнить тесты прочности крыла и оперения борта.

Сертификационные испытания проверяют прочность фюзеляжа, крыла, механизации, опор шасси, горизонтального оперения и пилона двигателя.

«Сейчас мы выполняем подготовительные работы для испытаний пилона двигателя самолёта импортозамещенного Sukhoi Superjet. Всё идёт по плану. Завершение испытаний у нас планируется в 2025 году», — рассказал Смирнов.

Напомним, что новосибирские ученые запатентовали метод пластики груди без разрушения тканей.