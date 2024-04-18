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общество

В Новосибирске впервые собираются отметить День Оби

Фото: мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска объявила о планируемых мероприятиях в честь Дня Оби, который будет отмечаться 27 июля.

По обещаниям властей, празднование будет организовано таким образом, чтобы заинтересовать как туристов, так и местных жителей.

Несколько туроператоров уже готовят новые туристические маршруты, а музей города представит новые экскурсии по реке Оби, прогулки по городу и аудиогиды. Особое внимание уделяется созданию нового туристического продукта — видеогидов для глухих.

Кроме того, экскурсоводы разрабатывают экскурсию по улице Фабричной, чтобы показать, как город звучит, вибрирует и пахнет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что межрегиональные круизы по Оби на теплоходе запустят в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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